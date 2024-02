Mercato : Le clan Mbappé met la pression sur le Real Madrid

Alexis Brunet

Après de nombreux mois de négociations, Kylian Mbappé aurait annoncé son départ du PSG, à ses coéquipiers, et à son président. Le Français se rapproche de plus en plus du Real Madrid. L'attaquant souhaite rejoindre la Casa Blanca, mais pour le moment rien n'est signé. Les différentes parties ne sont pas d'accord au sujet des droits à l'image, et sur une participation aux Jeux Olympiques.

Le PSG et la Ligue 1 s'apprêtent à perdre l'un des plus grands joueurs du monde. Après sept ans à Paris, Kylian Mbappé se dirige plus que jamais vers un départ. Le Français aurait pris sa décision dernièrement, et il l'aurait annoncé à son président, ainsi qu'à ses coéquipiers.

Le Real Madrid est le grand favori

Rien n'est officiel pour le moment, mais le PSG va donc dire au revoir à Mbappé très certainement. Le futur club du champion du monde n'a là encore pas été annoncé officiellement, mais cela devrait être le Real Madrid. Plusieurs sources affirment même que l'actuel Parisien aurait déjà donné son accord verbal à Florentino Pérez.

PSG : Un phénomène explose, Mbappé revoit ses plans et réalise son rêve https://t.co/Vyw7XgxD0r pic.twitter.com/xTQYNe2rTN — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Des divergences existent encore entre le Real Madrid et Mbappé