Transferts à 70M€, le PSG va refaire le coup !

Alexis Brunet

Malgré le séisme provoqué par l'annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG, les dirigeants parisiens s'étaient préparés à cette hypothèse, et ils ont déjà pensé à un plan pour le prochain mercato. L'état-major du club de la capitale va continuer de miser sur des jeunes talents, très prometteurs. Après Bradley Barcola, et Lucas Beraldo, recrutés dernièrement pour près de 70M€, Luis Campos va essayer de mettre la main sur le défenseur du LOSC, Leny Yoro.

Après avoir perdu Neymar et Lionel Messi l'été dernier, le PSG s'apprête à voir partir une autre de ses stars offensives, Kylian Mbappé. Rien n'est encore officiel, mais le champion du monde 2018 aurait informé son président de sa volonté de ne pas prolonger son contrat à Paris, et de très probablement rejoindre le Real Madrid. Mais le club de la capitale avait anticipé ce scénario, et la stratégie est déjà fixée pour l'ère post Mbappé.

Le PSG veut Leny Yoro

Le PSG avait déjà commencé, l'été dernier, avec les départs de Messi et Neymar, à axer son projet sur le recrutement de jeunes joueurs très prometteurs. Le club de la capitale ne veut plus s'appuyer sur des stars, et le départ de Kylian Mbappé va donc favoriser encore un peu plus cette nouvelle stratégie. Les dirigeants parisiens avaient dernièrement mis la main sur Bradley Barcola, ou bien Lucas Beraldo, deux jeunes joueurs de 21, et 20 ans, recrutés pour environ 70M€, mais ce n'est pas fini. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, et après avoir déjà tenté sa chance cet hiver, le PSG va passer de nouveau à l'action pour signer Leny Yoro. Le jeune défenseur du LOSC fait même figure de priorité d'après Le Parisien . Le Français se fonderait parfaitement dans le projet plus collectif, voulu par Paris.

Des stars sont pistées aussi

Malgré le fait que le PSG veuille se positionner sur des jeunes talents très prometteurs, le club de la capitale garde toutefois une certaine appétence pour les stars. Le club de la capitale vise notamment un grand nom pour prendre la succession de Kylian Mbappé. Pour ce rôle-là, c'est le joueur de Naples, Victor Osimhen qui est le grand favori. Mais des grands noms sont aussi annoncés au milieu de terrain. Luis Campos suivrait encore avec attention la situation de Bernardo Silva, tout comme celle de Joshua Kimmich, ou bien Bruno Guimarães . Le PSG voudrait au moins deux joueurs de classe mondiale pour l'été prochain, reste donc à voir qui posera ses valises à Paris.