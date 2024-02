Mbappé quitte le PSG, les coulisses de son transfert sont révélées

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer de club cet été. En effet, la star de 25 ans aurait signé un contrat de cinq saisons avec le Real Madrid au début du mois de février. Un bail compris entre 15 et 20M€ nets annuels.

Après sept années de règne au PSG, Kylian Mbappé aurait décidé de tourner la page. En effet, le numéro 7 parisien a prévu de se lancer un nouveau défi à partir de la saison prochaine. D'après Pablo Polo, journaliste chez Marca , Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq saisons avec le Real Madrid au début du mois de février. Il quittera donc le PSG librement et gratuitement à l'issue de son contrat le 30 juin.

«Il y a eu les premiers contacts au mois de janvier»

« Cela fait deux semaines qu'il a trouvé un accord avec le Real Madrid : cinq ans de contrat. Le salaire est compris entre 15 et 20M€ nets (par an). Bien évidemment qu'il va y avoir des bonus, ainsi qu'une prime à la signature. Cette prime est à la baisse par rapport à l'offre du Real Madrid formulée en 2022. C'est aussi le cas du salaire. On parle d'une prime à la signature de 50M€. En 2022, la proposition était de plus de 100M€ », a précisé Pablo Polo lors d'un entretien accordé à Canal + , avant d'en rajouter une couche.

«C'est durant la 1ère semaine de février qu'ils ont signé le contrat»