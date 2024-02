PSG : Un projet de folie prend forme avec Mbappé !

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. L'international ffrançais aurait annoncé aux dirigeants parisiens qu'il voulait partir une fois son contrat expiré en juin prochain. Et tout porte à croire que la star de 25 ans signera au Real Madrid. Les Merengue seraient d'ailleurs en train de mettre un grand projet sur pied avec le natif de Bondy.

Kylian Mbappé vit ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Son contrat expire à l’issue de la saison et le natif de Bondy a déjà fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger. Reste maintenant à savoir où il rebondira. Tout indique que le champion du monde 2018 devrait signer au Real Madrid cet été. Et au sein de la Maison-Blanche , on serait déjà en train de préparer l’arrivée de la star française.

PSG - Real Madrid : Zidane et Ronaldo derrière un choix capital de Mbappé https://t.co/hyBUOw2z2G pic.twitter.com/lzXVlzr6NU — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Le Real Madrid prépare l'arrivée de Mbappé...

D’après les informations de SPORT , le Real Madrid aurait déjà réglé un premier problème avec Kylian Mbappé. Vinicius Jr étant intouchable sur le côté gauche, le club madrilène envisagerait de faire évoluer la star de 25 ans dans l’axe, comme il le fait au PSG. De cette manière, le Brésilien et le Français pourraient cohabiter sous les ordres de Carlo Ancelotti. En revanche, le technicien italien pourrait être amené à sacrifier Rodrygo ou Jude Bellingham pour inclure Kylian Mbappé.

... pour encore dominer l'Europe ?