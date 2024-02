Mbappé va former une attaque de feu avec un phénomène

Pierrick Levallet

La saison prochaine, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Tout indique que la star de 25 ans est en train de prendre la direction du Real Madrid. Endrick devrait également débarquer chez les Merengue cet été. Et les deux joueurs pourraient bien former une attaque de feu au sein de la formation madrilène.

La fin approche entre Kylian Mbappé et le PSG. Après sept ans passés dans la capitale, la star de 25 ans voudrait démarrer un nouveau chapitre de sa carrière. L’international français aurait donc indiqué aux dirigeants parisiens qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Et tout semble l’envoyer du côté du Real Madrid.

Mbappé et Endrick vont débarquer

Kylian Mbappé ne sera cependant pas le seul joueur à débarquer au sein de la Casa Blanca cet été. Le Real Madrid s’est mis d’accord avec Palmeiras pour le transfert d’Endrick il y a quelques mois. Le phénomène brésilien arrivera dans la capitale espagnole une fois qu’il aura 18 ans le 21 juillet prochain.

Le Real Madrid se frotte les mains