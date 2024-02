Une star part au clash, le mercato du PSG est relancé ?

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé venait à partir à l'issue de la saison, le PSG souhaiterait recruter plusieurs joueurs pour pallier son absence. Le club de la capitale penserait notamment à Joshua Kimmich pour venir renforcer le milieu de terrain. La star allemande serait d'ailleurs impliquée dans un récent clash dans le vestiaire du Bayern Munich.

Si Kylian Mbappé monopolise l’attention sur le mercato, il ne serait pas le seul dossier que le PSG gère sur le marché des transferts. Le club de la capitale souhaite se renforcer dans tous les secteurs, surtout si la star de 25 ans venait à vraiment partir. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient déjà exploré quelques pistes.

Le PSG garde un oeil sur Joshua Kimmich

Le PSG aurait notamment coché le nom de Joshua Kimmich sur sa liste. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international allemand n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec le Bayern Munich au-delà de cette saison. La star bavaroise ne serait pas vraiment d’accord avec les choix de son club, et cela commence de plus en plus à se voir.

Une dispute a éclaté dans le vestiaire du Bayern Munich