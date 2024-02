PSG : Mbappé s'en va, voilà pourquoi !

Alexis Brunet

La décision fait énormément parler, mais elle n’est pas encore officielle. Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le PSG à l’issue de son contrat, et de rejoindre le Real Madrid. Le champion du monde ne s’est pas exprimé pour expliquer les raisons de ce choix, mais le célèbre journaliste Fabrizio Romano a expliqué pourquoi le Français avait pris cette décision.

Cela sera sûrement l'un des mouvements de l'été. Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé s'apprête à faire le grand saut, et à rejoindre le Real Madrid. Plusieurs médias ont confirmé cette information, qui n'est toutefois pas encore officielle. Le champion du monde aurait informé son président, Nasser Al-Khelaïfi, mais également ses coéquipiers, de son départ en fin de saison.

«Il était temps pour lui d'essayer quelque chose de différent»

Kylian Mbappé n'a pas encore annoncé publiquement son départ du PSG. Il n'a donc pas pu expliquer les raisons qui l'ont poussé à quitter Paris, et probablement de rejoindre le Real Madrid. Pour CaughtOffside's The Debrief Podcast , le célèbre journaliste Fabrizio Romano a donné des explications sur le choix de l'attaquant. « Je pense qu'il a senti qu'il était temps pour lui d'essayer quelque chose de différent - il a senti qu'il était temps pour un nouveau championnat, une nouvelle ville, un nouveau projet, et c'est pourquoi Mbappé veut faire quelque chose de différent après une longue période au Paris Saint-Germain. »

Un départ officialisé en fin de saison ?