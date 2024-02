PSG - Real Madrid : Zidane et Ronaldo derrière un choix capital de Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le départ de Kylian Mbappé est désormais acté au PSG, Nasser Al-Khelaïfi ayant été informé de la décision de l’international français qui se dirige vers le Real Madrid. Si sa prochaine destination fait aujourd’hui peu de doute, son futur numéro de maillot reste néanmoins incertain. Le 10 Sport vous propose de revenir sur les choix passés du principal intéressé, influencé par Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la séparation est actée. Après sept années de bons et loyaux services dans la capitale, l’attaquant de 25 ans quittera le Parc des Princes au terme de la saison, lorsque son contrat expirera. Le président Nasser Al-Khelaïfi a été prévenu de la décision de son joueur qui a désormais le champ libre pour signer au Real Madrid, l’autre club de son cœur avec le PSG. Selon plusieurs échos, les négociations sont très bien avancées, et Marca avance même ce lundi que Mbappé aurait signé son nouveau de contrat en vue du prochain exercice. Mais un doute subsiste, quel numéro l’attend du côté du Santiago Bernabéu ?

Mbappé a écrit son histoire au PSG avec le 7 de Cristiano Ronaldo

C’est l’un des sujets qui passionnent les Espagnols, désormais convaincus de l’arrivée future de Kylian Mbappé, habitué à porter le numéro 7 au Paris Saint-Germain depuis l’été 2018 et le départ de Lucas Moura. Un choix apparaissant alors comme un hommage à son idole Cristiano Ronaldo, qui a su entrer dans l’histoire avec ce chiffre dans le dos à Manchester United ou encore au Real Madrid. « Je pense que pour moi c’était le bon moment pour changer de numéro, je pense que c’est une sorte d’affirmation. Le numéro 7 est un numéro de légende, beaucoup de grands joueurs l’ont porté », se justifiait à cette époque Kylian Mbappé sur le site du club parisien. Cependant, il est difficile d’imaginer KM7 suivre les traces de CR7 au Real Madrid, tout du moins dès maintenant alors que Vinicius Jr a récupéré le précieux sésame à l’été 2023.

🏆🔴🔵 Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France… Kylian Mbappé a déjà marqué l’histoire du #PSG en 7 saisonsMais le Français peut déjà dire adieu à plusieurs records après l’annonce de son départLesquels❓Tout est détaillé sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/6ZcLvF67KG — Bernard Colas (@BernardCls) February 18, 2024

Le 10 de Zinedine Zidane chez les Bleus

Kylian Mbappé pourrait alors se tourner vers le mythique numéro 10 en possession de Luka Modric, libre à l’issue de la saison et proche d’un départ. C’est aujourd’hui l’option la plus probable alors que le futur ex-attaquant du PSG avait mis la main sur ce numéro en équipe de France avant le début de la Coupe du monde 2018. Un choix qui a porté bonheur aux Bleus , sacrés quelques semaines plus tard en Russie. .

« C'est moi qui le voulais. Il était libre, personne à l'horizon. Je l'ai pris et je joue avec, voilà », s’était simplement expliqué Kylian Mbappé à quelques jours de débuter le Mondial. C’est avec le 12 qu’il avait connu sa première cap avec l’équipe de France (8 rencontres au total), tout en arborant entre-temps le 20 à deux reprises. « Je le vois plus comme un gamin qui a toujours aimé ce numéro et joue avec chez les grands. Ça ne va pas trop changer ma manière de jouer. C'est un numéro historique pour les Français mais pour moi ça ne changera rien », ajoutait le joueur alors âgé de 19 ans, qui n’avait pas caché l’influence de Zinedine Zidane derrière cette décision, une autre de ses idoles : « Je ne vais pas faire celui qui ne sait pas. Bien sûr que tu y penses, c'est un numéro historique, mais comme je l'ai dit, j'ai vu la chose autrement. J'ai vu la chose comme un rêve de gosse ».

Des débuts époustouflants avec le 29 puis le 10 à l’AS Monaco

En 2018, Kylian Mbappé avait ainsi atteint le Graal avec le 10 de Zinedine Zidane et Michel Platani floqué sur son maillot, au terme d’une première saison au PSG avec le 29. Le même que celui arboré à l’AS Monaco pour ses débuts en Ligue 1 et son premier numéro attribué après le 39 et le 33 réservés aux jeunes pousses. C’est également avec ce numéro 29 que Kylian Mbappé se fera un nom en Europe après ses premières prestations XXL en Ligue des champions.