Mbappé, Neymar, Messi... C'était «la folie» au PSG

La rédaction

Avec l'arrivée de Lionel Messi en 2021, le PSG s'est bâti une attaque de folie : la MNM. Le trio composé de l'Argentin, Kylian Mbappé et Neymar avait de quoi effrayer tout le monde sur le papier. A Paris, on a donc dû profiter de l'association des 3 stars. Arnaud Kalimuendo a eu la chance d'en profiter et ce qu'il a vu a été impressionnant.

Prometteur au centre de formation du PSG, Arnaud Kalimuendo n'aura joué que 5 matchs sous le maillot du club de la capitale. Néanmoins, celui qui évolue aujourd'hui à Rennes a pu côtoyer de grandes stars quand il s'entraînait avec le PSG. De quoi notamment donner l'occasion à Kalimuendo de côtoyer la MNM : Mbappé, Neymar, Messi.



Kalimuendo a halluciné au PSG

Dans des propos accordés à L'Equipe , Arnaud Kalimuendo s'est remémoré les moments qu'il a pu passer avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi au PSG. Celui qui évolue désormais à Rennes a confié : « Je n'ai pas côtoyé Ibrahimovic, mais j'ai joué un peu avec Messi, Neymar et Kylian, et leur maîtrise technique dans les petits espaces, ça relève de la folie ».

« C'est le haut niveau »