PSG : Luis Enrique confirme une bonne nouvelle !

Amadou Diawara

Après l'élimination de la Corée du Sud à la Coupe d'Asie des Nations, Kang-In Lee a eu droit à quelques jours de repos. De retour avec le PSG, le crack de 22 ans est apte à jouer contre le FC Nantes ce samedi soir. En effet, Luis Enrique s'est montré rassurant quant à l'état physique de Kang-In Lee.

Pendant qu'Achraf Hakimi disputait la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc en Côte d'Ivoire (13-30 janvier), Kang-In Lee était au Qatar pour la Coupe d'Asie des Nations. Et l'international sud-coréen est revenu plus tard que son coéquipier à Paris. En effet, sa sélection a été éliminée en demi-finale de la compétition par la Jordanie, et ce, le 6 février.

Kang-In Lee est de retour avec le PSG

Alors que sa direction lui a accordé quelques jours de vacances après la Coupe d'Asie des Nations, Kang-In Lee était absent lors du choc entre le PSG et la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Toutefois, le crack de 22 ans sera là contre le FC Nantes ce samedi soir.

«Il est à 100%, il est disponible»