Départ de Mbappé : Le PSG sort du silence et répond cash !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. En effet, le numéro 7 parisien a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a fait passer un message clair sur le cas Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé ne va plus faire long feu au Parc des Princes. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le numéro 7 parisien a décidé de prendre le large à l'issue de cette saison. D'après les indiscrétions de RMC Sport , divulguées ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé a déjà annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été, et ce, après sept années de bons et loyaux services dans la capitale française.

Mbappé a annoncé son départ au PSG

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique a été questionné sur le départ de Kylian Mbappé. Et l'entraineur du PSG a refusé de prendre position. En effet, Luis Enrique a expliqué clairement qu'il allait s'exprimer sur le sujet une fois qu'une annonce officielle sera faite de la part de sa direction ou du clan Mbappé.

«Le club est au-dessus de toute individualité»