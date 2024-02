Succession de Mbappé : Le PSG se piège tout seul !

Thibault Morlain

Avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG va devoir trouver la meilleure solution pour tenter de faire oublier l'international français. Pour beaucoup, Xavi Simons, actuellement prêté au RB Leipzig, apparait comme le successeur de Mbappé. Mais voilà que le retour du Néerlandais au PSG pourrait être plus compliqué que prévu. Explications.

Kylian Mbappé avait une décision à prendre pour son avenir, c'est visiblement fait. En effet, la star du PSG aurait averti Nasser Al-Khelaïfi, son président, qu'il ferait ses valises à l'issue de la saison. Alors que Mbappé pourrait s'envoler pour le Real Madrid, la question est de savoir qui viendra le remplacer au PSG. Cette étiquette de successeur sera-t-elle attribuée à Xavi Simons ?

Un prêt plus long que prévu pour Xavi Simons ?

Racheté par le PSG l'été dernier et actuellement en prêt au RB Leipzig, Xavi Simons est perçu par beaucoup comme le potentiel successeur de Kylian Mbappé. Mais voilà que ces plans pourraient se compliquer. La raison ? Selon les informations d'Abdellah Boulma, le PSG a prêté Xavi Simons à Leipzig jusqu'en... décembre 2024.

Comment le faire revenir au PSG ?

Alors qu'on pensait que Xavi Simons avait été prêté pour une saison et qu'il devait revenir au PSG à l'été, ce n'est pas ce qui serait prévu finalement. Pour le club de la capitale, il va donc falloir trouver une solution pour faire revenir Xavi Simons à Paris plus tôt que prévu. A voir comment on pourrait parvenir à un terrain d'entente avec Leipzig.