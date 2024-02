L’OM a tenté un transfert pour une raison inattendue

Arnaud De Kanel

Dans les dernières heures du mercato, l'OM avait tout fait pour pousser Jonathan Clauss vers la sortie. Le club phocéen avait sondé plusieurs clubs afin de se séparer de son international français, lui reprochant un certain manque d'investissement. Certains faits reprochés sont mêmes lunaires.

C'est le feuilleton qui aura animé la fin de mercato hivernal de l'OM. Pourtant très performant depuis le début de la saison, Jonathan Clauss avait été placé sur la liste des transferts dans les dernières heures du mercato. Pablo Longoria avait pris cette décision après que Clauss ait demandé le changement contre l'AS Monaco sur une légère alerte alors qu'il aurait bien pu continuer, d'autant plus que l'OM était grandement décimé. La goutte de trop pour les dirigeants phocéens qui lui reprochent énormément de choses.

Trop de temps sur la PlayStation

D'après les informations de L'Equipe , l'OM reprocherait un mauvais comportement à Clauss, qui passerait notamment trop de temps sur la PlayStation durant les mises au vert, mais qui parlerait également trop fort à la cantine, tout en râlant à l'entrainement. Arrivé au début de l'hiver, Mehdi Benatia aurait donc piqué une grosse colère après la rencontre face à Monaco et aurait envoyé une note vocale à Clauss lui indiquant qu'il ne reporterait plus jamais le maillot de l'OM. L'attitude des dirigeants sur ce dossier interpelle.

«La méthode dont on parle de Clauss montre que l'OM n'est pas un club normal»