Transferts : Le PSG a choisi sa prochaine star !

Jean de Teyssière

Le PSG risque d'être très actif sur le mercato estival. Le départ de Kylian Mbappé va obliger le club de la capitale à réfléchir à son remplaçant. Mais pas que. La somme astronomique de 200M€, économisée grâce au départ de son numéro 7 pourrait permettre au club de se renforcer à d'autres postes, comme au milieu du terrain. Cet hiver, le nom de Joshua Kimmich a parcouru les couloirs du Campus PSG, sans succès, mais ce ne pourrait être que partie remise.

Le feuilleton touche à sa fin puisque Kylian Mbappé a annoncé à son président, Nasser al-Khelaïfi, qu'il ne prolongerait pas avec le PSG et qu'il quitterait donc le club à la fin de son contrat, le 30 juin prochain. Le club de la capitale reste optimiste et de nombreuses pistes existent pour réaliser un mercato XXL.

Kimmich et Tuchel ne s'entendent pas

L'une des pistes étudiées serait celle menant à Joshua Kimmich. L'international allemand, âgé de 29 ans, vit des heures compliquées en ce moment avec le Bayern Munich, puisqu'il ne s'entendrait pas du tout avec son entraîneur, Thomas Tuchel. Selon L'Equipe , de nombreuses écuries européennes seraient intéressées par son profil.

Le PSG va retenter le coup cet été ?