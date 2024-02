Départ de Mbappé : Un scénario complètement fou rêvé par le PSG ?

Thibault Morlain

Le divorce est visiblement acté, Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison. Le Parisien l'a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi, mais pour le moment, le club de la capitale n'a rien officialisé. Et pour cause... Les deux parties devraient encore discuter des modalités de départ, ce qui pourrait laisser la porte ouverte à un étonnant scénario pour Mbappé. Explications.

Début janvier, Kylian Mbappé assurait ne pas encore avoir tranché pour son avenir. Le choix est désormais fait puisque la star du PSG a annoncé son futur départ à Nasser Al-Khelaïfi. En l'état actuel, Mbappé devrait donc quitter Paris librement à l'issue de son contrat. A moins que...

Mbappé : Une humiliation évitée pour le PSG ! https://t.co/1mFp92BHYC pic.twitter.com/6VAhT1FFfi — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Et si Mbappé était transféré ?

Entre le PSG et Kylian Mbappé, il resterait encore certains détails à régler pour la fin de cette collaboration. Ce qui ferait dire au club de la capitale que tout serait encore possible pour le départ du Français. Ainsi, Le Parisien évoque notamment la possibilité que Mbappé prolonge et soit finalement transféré.

Mbappé va indemniser le PSG ?