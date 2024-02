Mbappé : Le nouveau patron du PSG est déjà trouvé

Axel Cornic

Arrivé en 2017, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain au terme de son contrat et il en aurait informé le président Nasser Al-Khelaïfi. Un changement important pour le club parisien, qui va désormais devoir trouver la nouvelle figure de proue qui guidera son projet à partir de la saison prochaine.

La vie sans Kylian Mbappé, on va devoir s’y préparer. La star française aurait annoncé son départ au PSG selon RMC Sport , qui explique toutefois que pour le moment son avenir ne serait encore acté, puisqu’aucun accord n’aurait encore été trouvé avec le Real Madrid. La dernière offre des Madrilènes n'aurait en effet pas encore convaincu le clan Mbappé, même si cette piste reste la principale à l'heure actuelle.

Mercato : Mbappé condamne le PSG à l'exploit https://t.co/MXdikEbTY5 pic.twitter.com/X8CczGieRg — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Qui pour remplacer Mbappé ?

Mais ce qui intéresse en ce moment, c’est surtout l’avenir du PSG, qui va devoir trouver d’autres stars pour assurer l’après-Mbappé. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours et encore plus ces dernières heures et elles concernent notamment deux stars de Serie A. Il s’agit en effet de Rafael Leão de l’AC Milan et de Victor Osimhen du Napoli, qui sont tous les deux proches de Luis Campos depuis leur passage au LOSC.

Luis Enrique, le nouveau patron du PSG