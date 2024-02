Mbappé - PSG : Une star du Real Madrid savoure déjà !

Axel Cornic

L’annonce sur Kylian Mbappé ébranle l’actualité en Europe, avec un départ du Paris Saint-Germain qui semble enfin se rapprocher. De quoi ravir évidemment le Real Madrid et plus particulièrement celui qui pourrait être son futur coéquipier en club après l’avoir été en sélection, le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni.

En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le PSG, qu’il a rejoint en 2017 en provenance de l’AS Monaco. Selon RMC Sport , le président Nasser Al-Khelaïfi aurait été prévenu par la star française, qui va désormais devoir se trouver un nouveau club pour la saison prochaine.

Mbappé et le PSG, bientôt la fin ?

Evidemment, la piste principale le mène vers le Real Madrid, qui tente de le recruter depuis des années désormais. Selon RMC Sport , il n’y aurait toutefois toujours pas d’accord entre le club madrilène et le clan Mbappé ! The Athletic va plus loin, assurant que l’offre des Merengue n’aurait pas du tout satisfait le numéro 7 du PSG pour le moment.

Le message étrange de Tchouaméni

🍿 🍿 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) February 15, 2024