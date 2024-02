Mbappé - PSG : Un secret bien gardé dans le vestiaire par son pote ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé se dirige vers un départ en tant qu’agent libre du PSG à la fin de la saison. Sa destination préférentielle est un secret de polichinelle : le Real Madrid. Mais pour cela, il faudrait déjà trouver un accord final avec les Merengue. Proche de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni n’a pas vendu la mèche sur son avenir et assure qu’il ne le fera jamais.

Comme ce fut le cas en 2022 lorsque le feuilleton avait perduré jusqu’à la fin du printemps, Kylian Mbappé va beaucoup faire parler de lui dans les semaines à venir et ce, pour les mêmes raisons qu’il y a deux ans. En effet, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain arrivera à expiration le 30 juin prochain et à ce jour, aucune décision n’a été communiquée par le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Rodrygo : «Si Kylian Mbappé vient, il nous aidera»

Et ce, bien que Le Parisien ait affirmé début février que Kylian Mbappé aurait tranché en faveur du Real Madrid pour son challenge à relever la saison prochaine. The Athletic a récemment fait savoir que la balance s’équilibrerait entre le PSG et le Real Madrid en raison de l’offre soumise par les Merengue jugée insuffisante par le clan Mbappé. Pour autant, certains joueurs du Real Madrid comme Rodrygo Goes accueillent toujours à bras ouverts le capitaine de l’équipe de France à la Casa Blanca. « Si Kylian Mbappé vient, il nous aidera. Il est l'un des meilleurs au monde. Je veux bien sûr jouer avec les meilleurs joueurs, mais je ne peux pas en dire plus à ce sujet ».

Mbappé ou Griezmann ? Une star du PSG répond cash https://t.co/3oArotL7xM pic.twitter.com/0pF7juIlyz — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Tchouaméni : «Et puis même s’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit»