Mbappé - PSG : Alerte rouge au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

Auteur d'une saison folle sur le plan statistique, Kylian Mbappé traverse néanmoins une période plutôt délicate ces derniers temps. La star de 25 ans semble parfois être l'ombre d'elle-même au PSG. L'international français a notamment été discret contre le Borussia Dortmund ce mercredi, ce qui a eu le don d'inquiéter le Real Madrid.

S’il affiche des statistiques folles cette saison (43 buts et 10 passes décisives en 45 matchs), Kylian Mbappé traverse une période assez délicate. Depuis qu’il a annoncé son départ à l’issue de la saison aux dirigeants parisiens en février dernier, l’international français n’est plus considéré comme intouchable au PSG.

Mbappé - PSG : L’annonce qui fait tâche à l’étranger ! https://t.co/9r7Y4ukDqs pic.twitter.com/zyT0YtDTDg — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

Kylian Mbappé galère au PSG

Son temps de jeu a été considérablement réduit en Ligue 1. Mais Kylian Mbappé continue d’être un élément clé du PSG en Ligue des champions. Cependant, le champion du monde 2018 s’est montré assez discret contre le Borussia Dortmund ce mercredi (défaite 1-0). Le natif de Bondy commencerait donc à inquiéter à l’approche de son départ.

Le Real Madrid commence à s'inquiéter