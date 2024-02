Une star du PSG répond à la blague de Mbappé

La rédaction

En manque d'efficacité devant les cages au PSG, Ousmane Dembélé n'a pas été épargné par Kylian Mbappé. Son ami n'a pas hésité à le chambrer sur la place publique en fin d'année dernière. Depuis, les deux hommes ont eu l'occasion de parler de cette blague, mais Dembélé n'arrive toujours pas à enchaîner les buts.

Ousmane Dembélé a plutôt réussi ses débuts au PSG. Depuis le lancement de la saison, l'international français a délivré huit passes décisives en championnat. Seule ombre au tableau, son faible nombre de buts. Le champion du monde 2018 n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise en Ligue 1, le 24 novembre dernier face à l'AS Monaco.

Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Mbappé chambre Dembélé

Un chiffre famélique pour Dembélé, qui a été la cible d'une blague de Kylian Mbappé. « A qui pourrais-je donner des lunettes ? Ah ben tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l’aiderait à marquer ! Avec des questions comme ça, le mieux c’est de tirer sur ses amis » avait confié la star parisienne au Parisien . Justement, c'est auprès du quotidien régional que Dembélé a répondu à son coéquipier.

« On en a rigolé entre nous »