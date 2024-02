Le vestiaire du PSG déballe tout sur Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé a beau avoir quitté l'Espagne l'été dernier, il a conservé un lien avec le FC Barcelone puisque Luis Enrique, son coach à Paris, a déjà dirigé le club catalan. Peu souriant devant les médias, le technicien semble faire l'unanimité au sein du vestiaire du PSG comme l'a laissé entendre Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé et Luis Enrique se sont loupés. Quant le premier a débarqué au FC Barcelone en 2017, l'autre quittait la Catalogne. Finalement, c'est au PSG que les deux hommes ont appris à se connaître. Dans un entretien au Parisien , Dembélé a évoqué sa relation avec son coach.

Dembélé évoque sa relation avec Luis Enrique

« La nature de notre relation est à peu près la même, oui. J’ai passé des moments incroyables avec Xavi. On était très proches tous les deux. Il me donnait énormément de conseils et avait une très grande confiance en moi. Luis Enrique, je le connais depuis longtemps puisqu’il voulait déjà que je vienne à Barcelone lorsque j’étais à Rennes » a-t-il confié.

« Je suis vraiment heureux de l’avoir comme entraîneur »