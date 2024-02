Mercato : PSG, Real Madrid… Dembélé sort du silence pour l’avenir de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé a rejoint son ami Kylian Mbappé au PSG l'été dernier. Mais les deux internationaux français pourraient déjà être séparés. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé pourrait prendre la direction de l'Espagne, et plus précisément du Real Madrid. Ce mardi soir, Dembélé a été questionné sur le prochain club de son coéquipier.

Kylian Mbappé ne manque jamais une occasion de chambrer Ousmane Dembélé. Peu adroit face au but, l'ancien du FC Barcelone avait subi les moqueries de son coéquipier. « À qui pourrais-je donner des lunettes ? Ah ben tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l’aiderait à marquer ! » avait plaisanté Mbappé.

Dembélé et Mbappé déjà séparés ?

Si les deux hommes peuvent se permettre de rigoler des lacunes de l'autre, c'est parce qu'ils sont très proches, et ce depuis plusieurs années. Mais leur cohabitation au PSG pourrait prendre fin en juin prochain avec le départ de Mbappé au Real Madrid.

« Je n’ai pas de conseils à lui donner là-dessus »