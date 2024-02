PSG : Dembélé a pris une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A son arrivée au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé n'était pas le joueur le plus rigoureux en dehors des terrains. Pour beaucoup, son hygiène de vie déplorable a été à l'origine de nombreuses blessures ces dernières années. Mais depuis, l'international français a fait d'énormes efforts et s'est attaché les services d'un physio-préparateur physique, censé le cadrer.

Depuis son arrivée au PSG, tout va pour le mieux pour Ousmane Dembélé sur le plan physique. Pourtant, les craintes étaient énormes en début de saison. Car durant son passage au FC Barcelone, le joueur avait connu de nombreuses blessures. Pour beaucoup, Dembélé a payé le prix d'une hygiène de vie inadaptée. Lors d'un entretien accordé au Parisien, le joueur de 26 ans a confirmé que cette période était bien derrière lui.

Mbappé : Le PSG prépare une folie à 240M€ ! https://t.co/LfgE4H6T2I pic.twitter.com/lhVgtFoZOd — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

« C’est l’évolution logique d’un jeune joueur pro »

« Je suis arrivé à 20 ans à Barcelone, après seulement un an et demi de professionnalisme. J’étais encore dans un processus d’apprentissage. Barcelone est l’endroit où j’ai le plus appris, le plus grandi dans ma vie personnelle et professionnelle. Je m’y suis beaucoup blessé, c’est vrai. Je suis passé par des moments très compliqués, je l’avoue. Et puis petit à petit, les années passent, tout va de mieux en mieux… C’est l’évolution logique d’un jeune joueur pro qui, au fil des années, a changé beaucoup de choses » a confié Dembélé ce mardi.

Dembélé a reçu une aide précieuse