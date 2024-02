C’est cadeau, Mbappé régale le PSG une dernière fois ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne va plus faire exulter les supporters parisiens au Parc des princes pour longtemps. Au terme de la saison, le numéro 7 du PSG quittera les lieux pour le Real Madrid. Et ce départ XXL aurait des retombées toutes aussi importantes économiquement parlant. Explications.

Au PSG, une nouvelle ère a été initiée par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022. Le président du club de la capitale l’assurait en interview au Parisien : c’était la fin des strass et des paillettes au Paris Saint-Germain. Et le big boss du PSG n’a pas menti.

Après Messi et Neymar, c’est le tour de Mbappé

En effet, une année plus tard, Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar ou encore Marco Verratti quittaient tour à tour le PSG. Et à l’été 2024, ce sera au tour du crack de Bondy, Kylian Mbappé, de plier bagage à son tour. C’est du moins la décision qu’il a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi cette semaine selon L’Équipe ou encore RMC Sport.

Mbappé claque la porte du PSG, il prédit un long calvaire https://t.co/b5mRAo4W7U pic.twitter.com/Pa1dwaJKw4 — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

200M€ par an économisés par le PSG après le départ de Mbappé ?

Bien qu’il va sportivement et au niveau du marketing manquer au PSG, Kylian Mbappé va financièrement apaiser le champion de France. Et pour cause, d’après le journaliste Ben Jacobs, le Paris Saint-Germain parviendra à libérer 200M€ par saison au total à tous les niveaux économiques de l’organisation du club une fois que Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. De quoi permettre au Paris Saint-Germain d’avoir des ressources pour le mercato estival à venir quand bien même Mbappé s’en ira librement au Real Madrid.