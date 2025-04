Mbappé : Transfert à 1 milliard d’euros, l’annonce choc !

Pierrick Levallet

Devenu un joueur essentiel du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait être mis dans de meilleures conditions la saison prochaine. Vinicius Jr ne fait plus l’unanimité chez les Merengue, qui pourraient envisager un départ du Brésilien à l’issue de la saison. Le transfert de la star de 24 ans est d’ailleurs de plus en plus réclamé.

Arrivé libre l’été dernier, Kylian Mbappé s’est très vite intégré au Real Madrid. Auteur de 33 buts cette saison, l’ancien du PSG est devenu essentiel au onze de Carlo Ancelotti. En revanche, Vinicius Jr ne fait plus l’unanimité chez les Merengue. Son attitude pose de plus en plus problème au sein de la Casa Blanca, à tel point qu’un transfert ne serait pas exclu.

Vinicius Jr ne fait plus l'unanimité au Real Madrid

Comme le rapporte Relevo, Vinicius Jr se verrait rester sur le long terme dans la capitale espagnole. Mais au Real Madrid, on ne verrait pas vraiment cela d’un bon œil. La direction madrilène serait consciente de pouvoir récupérer beaucoup d’argent avec son transfert, sa clause libératoire était fixée à 1 milliard d’euros et l’Arabie Saoudite étant sur le coup.

«Si j'étais directeur sportif, je vendrais Vinicius»

Le transfert de Vinicius Jr commence d’ailleurs à être réclamé. « Si j'étais directeur sportif, je vendrais Vinicius. Je suis très clair là-dessus, parce que c'est un grand joueur, mais je pense que le club doit aussi tenir compte de l'image qu'il peut donner » a ainsi lancé Luis Milla pour El Desmarque. « Je le vendrais et je ferais venir un attaquant. Je mettrais Mbappé plus sur l'aile gauche. C'est un joueur qui a un marché énorme. Au final, en regardant le business, vous avez signé un joueur qui vous a coûté de l'argent, mais vous le vendriez maintenant pour beaucoup plus d'argent » a-t-il ensuite poursuivi. À voir maintenant ce que le Real Madrid décidera de faire avec Vinicius Jr.