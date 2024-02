Mbappé - PSG : Un mythe à 130M€ éclate au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble avoir décidé de tourner la page PSG après sept saisons passées dans le club de la capitale. En effet, L’Équipe a avancé jeudi que Nasser Al-Khelaïfi saurait à présent de la bouche de Mbappé son choix de plier bagage. Le Real Madrid l’attend, mais avec une prime à la signature bien moins conséquente que les 130M€ évoqués dans la presse.

La question n’est plus à présent « et si », mais plutôt « quand » est-ce que Kylian Mbappé annoncera sa décision de quitter le PSG ? D’après L’Équipe et RMC Sport, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain aurait communiqué cette semaine au président Nasser Al-Khelaïfi sa volonté de ne pas prolonger son contrat et donc de partir libre à l’issue de la saison.

Le Real Madrid aurait promis une prime de 130M€! !

Mais pour aller où ? Selon les divers médias qui ont commenté le feuilleton Kylian Mbappé après la bombe lâchée jeudi, l’heure n’est plus aux hypothétiques destinations à Arsenal ou Liverpool notamment. Non, Mbappé partira du PSG et seulement pour rejoindre le Real Madrid où un pactole l’attendrait. 90min révélait mercredi que malgré son salaire annuel se situant en dessous des 30M€ et sa prime à la signature de 130M€, Kylian Mbappé finirait tout de même par signer un contrat plus lucratif qu’au PSG sur la durée au Real Madrid grâce notamment aux opportunités commerciales liées au Real Madrid et aux bonus contractuels.

Après son duel avec Mbappé, il prévient le PSG https://t.co/abHnhgbmUV pic.twitter.com/AQcZtf6VbQ — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Une prime à la signature de 50M€ finalement ?