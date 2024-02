PSG : Le Real Madrid met la pression sur Mbappé

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à la fin de la saison. Tout porte à croire que l’international français prendra la direction du Real Madrid, qui veut s’attacher ses services depuis plusieurs années. Cependant, la Casa Blanca veut que cela se fasse à ses conditions.

Cette fois, c’est la bonne. Proche de quitter le PSG à plusieurs reprises et notamment en 2022, lorsqu’il était déjà en fin de contrat, Kylian Mbappé a décidé de mettre un terme à son histoire avec le club de la capitale, qui aura duré sept ans. L'attaquant de 25 ans s’en ira en juin prochain et en a informé son président, Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé : Le PSG confirme ! https://t.co/Ev9WdlizBH pic.twitter.com/Nul48TjvcW — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Le Real Madrid pose ses conditions à Mbappé

Et sa destination semble déjà connue. Cela fait plusieurs années que le Real Madrid rêve d’attirer Kylian Mbappé et il n’a jamais été aussi près d’y parvenir. Cependant, les Merengu e veulent que cela se fasse à leurs conditions et l’international français devra vraisemblablement consentir à un effort financier.

Le Real Madrid a déjà fait son offre à Mbappé

En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, la proposition salariale du Real Madrid est bien inférieure à celle qu’il avait faite en 2022, ainsi qu’à ce que perçoit actuellement Kylian Mbappé au PSG. Une proposition que l'attaquant français a déjà en sa possession.