Mercato : Mbappe s'en va, qui va recruter le PSG ?

Le prochain mercato du PSG s'annonce déjà brûlant. Et pour cause, le club de la capitale sera en quête du successeur de Kylian Mbappé qui aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son intention de quitter le PSG à l'issue de la saison. Mais quel joueur doit être la priorité des Parisiens pour compenser le départ du crack de Bondy ?

C'est un chantier qui s'annonce d'ores et déjà colossal pour le PSG l'été prochain. En effet, Kylian Mbappé aurait annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. Par conséquent, après sept saisons à Paris, l'attaquant de l'équipe de France va probablement rejoindre le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Pour le PSG, il va falloir lui trouver un remplaçant. Mais quel joueur doit être la priorité de Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ?

Osimhen la priorité, le retour de Xavi Simons devient nécessaire

La priorité du PSG sera probablement Victor Osimhen. L'attaquant du Napoli est dans le viseur du club de la capitale depuis plusieurs mois, notamment grâce à la proximité entre Luis Campos et l'entourage de l'international nigérian. Mais le club de la capitale possède peut-être également un sérieux atout déjà sous contrat à savoir Xavi Simons, qui réalise une très belle saison saison au RB Leipzig où il est prêté sans option d'achat. Et alors que des discussions existaient concernant l'hypothèse d'un second prêt, le départ de Kylian Mbappé rend cette option quasiment impossible.

D'autres attaquants sont visés, mais pas Leao

Cependant, d'autres options seraient à l'étude à l'image de celle menant à Lautaro Martinez (Inter Milan) et Benjamin Sesko (RB Leipzig). L'autre possibilité serait de recruter un joueur qui possède un profil plus proche de celui de Kylian Mbappé à l'image d'un Marcus Rashford (Manchester United). Le plus gros coup possible pour le PSG serait toutefois de recruter Erling Haaland, mais il semble difficile d'aller le recruter à Manchester City. Enfin, comme révélé par le10sport.com, Rafael Leao n'est pour le moment pas une option.



Selon vous, quel joueur doit recruter le PSG pour remplacer Mbappé ?