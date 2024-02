Mbappé claque la porte du PSG, il prédit un long calvaire

Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son intention de quitter le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain. Une petite bombe qui vient ébranler un feuilleton très commenté depuis le début de l’année 2024, avec le Real Madrid qui va désormais pouvoir réaliser un rêve avec ‘arrivée de la star française.

C’est peut-être la fin d’un serpent de mer qui anime le mercato européen depuis sept ans. A seulement quelques mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le PSG et l’aurait annoncé à ses dirigeants.

Mbappé va quitter le PSG

C’est RMC Sport qui a dégainé en premier l’information, assurant que le président Nasser Al-Khelaïfi aurait été le premier au courant. De nombreux médias français et européens ont ensuite confirmé, ce qui va sans aucun doute gonfler à bloc l’optimisme du côté du Real Madrid.

« Cette information tombe au plus mauvais moment »