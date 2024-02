PSG : Mbappé a lâché une bombe en interne !

La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a pas encore officiellement annoncé sa décision concernant son avenir. Cependant, en interne, tout semble scellé puisque l'attaquant français aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son intention de quitter le PSG à l'issue de la saisons, cette fois-ci, il ne le prolongera pas. Reste désormais à connaître l'identité de son futur club qui sera probablement le Real Madrid.

Le feuilleton semble être sur le point de connaître son dénouement. Alors que le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, son avenir au PSG s'inscrit en pointillés. Et pour cause, contrairement à 2022, une prolongation avec le club de la capitale ne semble clairement pas être la tendance. Et bien que rien ne soit officiel, cette fois-ci, Kylian Mbappé aurait communiqué sa décision à sa direction en interne.

Mbappé a annoncé son départ à Al-Khelaïfi !

En effet, selon les informations de RMC Sport , confirmées par de nombreux médias dont Fabrizio Romano et L'EQUIPE , Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il quitterait le PSG à l'issue de la saison. Au lendemain de la victoire contre la Real Sociedad (2-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le capitaine de l'équipe de France a donc informé sa direction de son choix. Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé va donc partir à l'étranger pour la première fois de sa carrière.

C'était l'accord passé entre les deux hommes