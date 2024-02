Mercato : Mbappé enfin d’accord avec le PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est libre de contractuellement s’engager avec le club de son choix en dehors des frontières françaises puisque son contrat au PSG prendra fin le 30 juin. Cependant, rien n’aurait été signé avec le Real Madrid ou une autre équipe. Pire, le clan Mbappé serait tombé d’accord avec le PSG en cas de prolongation.

On prend les mêmes et on recommence. Au même titre que les années précédentes, Kylian Mbappé fait énormément parler de lui à l’approche du mercato estival. Et pour cause, comme en 2022, le contrat du champion du monde prendra fin à l’issue de la saison. Et à l’instar de 2022, le Real Madrid semble lui dérouler le tapis rouge en lui offrant certes un contrat financièrement parlant moins important qu’à l’époque.

Le PSG a un accord avec Mbappé

Et le PSG ? Le club de la capitale attendrait patiemment de connaître la décision finale de Kylian Mbappé. Le Parisien confiait début février que le joueur aurait tranché en faveur du Real Madrid, sans pour autant en informer les clubs concernés par son choix. Et selon 90min , Mbappé étudierait actuellement les différentes propositions contractuelles. Pour autant, un accord aurait été trouvé avec le PSG…

Mbappé doit donner son feu vert