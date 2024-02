Mercato - RC Lens : Il déballe tout sur son transfert

Amadou Diawara

Il y a près d'un an, Angelo Fulgini a quitté Mainz pour s'engager en faveur du RC Lens. Interrogé sur son transfert chez les Sang-et-Or, le milieu offensif de 27 ans s'est totalement enflammé. En effet, Angelo Fulgini a réalisé « un rêve de gosse » en signant au RC Lens.

Lors du mercato hivernal 2023, le RC Lens a déboursé environ 7,2M€ pour arracher Angelo Fulgini à Mainz. Arrivé il y a un an dans le Nord de la France, le milieu offensif de 27 ans ne regrette pas du tout son choix, comme il l'a fait clairement savoir lors d'un entretien accordé au Parisien ce jeudi.

«Un rêve de gosse»

« En m’engageant avec le club supporté durant mon enfance, j’accomplissais un rêve de gosse. Très tôt, j’avais pu m’imprégner de l’osmose entre le public et les joueurs. La vivre aujourd’hui sur le terrain est magique. L’ambiance te transcende et te donne un supplément d’énergie. Mais cette signature n’était pas un aboutissement, davantage le début d’une belle aventure. Je suis tellement fier de porter ces couleurs » , s'est enflammé Angelo Fulgini, avant d'en rajouter une couche.

«On s’est tourné autour pendant quelques années»