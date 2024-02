PSG : Mbappé pardonné au Real Madrid pour son transfert ?

Thibault Morlain

En 2022, le Real Madrid était tombé de très haut suite à la décision de Kylian Mbappé de finalement prolonger au PSG. Chez les Merengue, cela était resté en travers de la gorge et on a eu du mal à digérer. Mais alors que Mbappé pourrait finalement arriver cet été, on pourrait pardonner au Real Madrid. C'est en tout cas le cas pour Rafael Nadal.

Cette fois sera-t-elle la bonne pour le Real Madrid ? Kylian Mbappé arrivant au terme de son contrat au PSG, les feux sont quasiment tous au vert pour l'arrivée de l'international français. Chez les Merengue, on est d'ailleurs toujours prêt à accueillir Mbappé les bras ouverts, malgré ce qui est arrivé en 2022

PSG - Mbappé : Une grosse surprise tombe à l’eau pour son transfert ? https://t.co/mMxORXs3HB pic.twitter.com/Vx5WSXPyMm — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

« Je veux que Mbappé vienne »

Interrogé par La Sexta , en tant que grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal s'est confié sur une arrivée de Kylian Mbappé. Prêt à pardonner l'actuel joueur du PSG, il a lâché : « Je veux que Mbappé vienne. Je ne suis pas une personne rancunière, même si je suis un grand fan du Real Madrid ».

« Nous n'avons pas aimé sa décision »