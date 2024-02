PSG : Calvaire pour Mbappé, il balance

Amadou Diawara

S'il a ouvert le score ce mercredi soir, Kylian Mbappé a tout de même eu beaucoup de mal à se procurer des occasions face à la Real Sociedad. Présent en conférence de presse d'après-match, Imanol Alguacil a expliquer comment son équipe avait réussi à museler le numéro 7 du PSG.

Ce mercredi soir, le PSG s'est imposé 2-0 face à la Real Sociedad. Vainqueur au Parc des Princes, le club de la capitale a pris une sérieuse option pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et pourtant, la rencontre était mal partie pour le PSG.

Mercato : Un crack français au Real Madrid après Mbappé ? https://t.co/Ne3NYbDJNW pic.twitter.com/SbQwUpxN7n — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

Mbappé a été muselé contre la Real Sociedad

Le PSG a eu du mal à se montrer dangereux en première mi-temps, et notamment Kylian Mbappé. En effet, le numéro 7 du PSG a été bien muselé par la défense de la Real Sociedad, même s'il a ouvert le score en deuxième mi-temps. Présent en conférence de presse d'après-match, Imanol Alguacil a expliqué comment ses joueurs avaient réussi à contenir la star parisienne.

«On a deux des meilleurs défenseurs centraux de la Liga»