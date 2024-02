Mbappé : Un accord est annoncé avec le PSG

Jean de Teyssière

Le PSG est suspendu à la décision de Kylian Mbappé quant à son avenir. Le numéro 7 parisien n'a pas encore pris de décision même si de nombreux médias l'envoient au Real Madrid en juillet prochain. Au PSG, un accord a été passé entre Mbappé et Nasser al-Khelaïfi : lorsqu'il prend sa décision, le président parisien sera le premier au courant.

Envoyé au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a toujours pas pris de décision officielle. Ce qui est sûr, ce que le 30 juin, son contrat expire et il ne sera plus un joueur du PSG. La question de son avenir doit vite se régler pour que tout le monde puisse aborder la saison suivante de la meilleure des façons. Mais il semblerait que Kylian Mbappé retarde sa décision...

«Le plan est simple : quand il saura ce qu’il fait, il communiquera sa décision à Nasser al-Khelaïfi»

En marge de la rencontre entre le PSG et la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, le journaliste RMC , Fabrice Hawkins, est revenu sur la situation de Kylian Mbappé : « Mbappé devait prendre sa décision et la communiquer au club avant le match face à la Real Sociedad. Le plan est simple : quand il saura ce qu’il fait, il communiquera sa décision à Nasser al-Khelaïfi et ensuite on sera au courant. Les deux se sont mis d’accord sur ce procédé. »

«Pour le moment, il ne l’a pas communiqué à Nasser al-Khelaïfi»