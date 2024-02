Mercato - PSG : Riolo répond au Real Madrid pour Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance au Real Madrid, un sujet dont ne parleraient pas les joueurs du PSG à en croire Lucas Hernandez et Fabian Ruiz. En revanche, la situation de l’international français ne laisse pas indifférent le vestiaire merengue comme l’a avoué Aurélien Tchouameni, de quoi faire réagir Daniel Riolo.

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a l’embarras du choix pour son avenir et se dirigerait vers le Real Madrid selon Le Parisien , un accord ayant même été annoncé par Foot Mercato au début de l’année. Forcément, le feuilleton Mbappé fait encore du bruit, un sujet dont ferait abstraction le vestiaire du PSG à en croire plusieurs joueurs du club, à l’instar de Fabian Ruiz. « C’est Kylian qui va décider, on n'en parle pas. On parle de foot uniquement, le seul thème dans le vestiaire, c'est le match de demain (mercredi) », déclarait-il mardi en conférence de presse. Du côté du Real Madrid, c’est en revanche différent.

Le PSG face à un casse-tête redoutable ! https://t.co/FChuNMZOGc pic.twitter.com/igccqwMhKM — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

« On en parle dans les vestiaires de temps en temps »

Interrogé par Canal + après la courte victoire obtenue sur la pelouse de Leipzig (1-0), Aurélien Tchouameni a révélé que le dossier Mbappé était parfois un sujet de discussion au sein du Real Madrid. « On en parle dans les vestiaires de temps en temps. C’est un sujet important depuis pas mal d’années. On espère que ça va se décanter dans les semaines à venir », a confié l’international français. Sur RMC , Daniel Riolo a commenté cette sortie.

« Les joueurs ont le droit de parler dans le vestiaire »