Zidane - OM : Excellente nouvelle pour l’Arabie Saoudite ?

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane aimerait vite retrouver un poste. Il semble être le rêve de l’Olympique de Marseille en cas d’arrivée d’investisseurs saoudiens, mais à l’étranger on parle également de lui à la Juventus, où Massimiliano Allegri ne semble pourtant pas vouloir lâcher sa place.

Un technicien comme Zinédine Zidane fait saliver n’importe quel club au monde, mais nombreux ont déchanté. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com comment le PSG s’est cassé les dents sur ce dossier, mais cela ne décourage pas d’autres d’essayer ou en tout cas de penser à lui.

Que va faire Zidane ?

C’est notamment le cas de l’OM, qui rêve d’un incroyable projet autour de Zidane avec une éventuelle vente du club à l’Arabie Saoudite. Mais tout récemment, beIN SPORTS a relancé la piste Juventus, expliquant que le nom du Français aurait recommencé à circuler du côté de Turin pour prendre la place de Massimiliano Allegri, sous contrat jusqu’en 2025.

« Je pense que Max souhaite rester à la Juventus »