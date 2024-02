Mercato : Il rêve de signer à l’OM, Gattuso est prévenu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2009 et 2012, Brandao a gardé un excellent souvenir de la cité phocéenne, l’incitant à vouloir revenir dans un autre rôle à l’avenir. Après avoir déjà lancé plusieurs appels du pied pour le poste d’entraîneur, l’ancien attaquant brésilien en a rajouté une couche, lui qui en a déjà discuté avec Pablo Longoria.

Malgré la pression et l’important turnover ces dernières années, le banc de touche de l’OM reste convoité. Pour l’instant, c’est Gennaro Gattuso qui dirige l’équipe première suite au départ de Marcelino en début de saison, et la collaboration pourrait être de courte durée puisque l’année en option figurant dans son contrat sera levée si l’OM finit dans le top 4 de la Ligue 1. Pour l’heure, le club est à sept points des places qualificatives pour la Ligue des champions. Les recherches pourraient ainsi reprendre dans les prochains mois pour le poste, et un homme semble prêt à prendre la relève.

Brandão rêve de l'OM

Ancien joueur de l’OM entre 2009 et 2012, Brandão a multiplié les appels du pied envers la direction phocéenne afin de prendre les rênes du club à l’avenir. « Je suis déjà prêt » lançait-il en septembre, un message accompagné de deux photos qui attestaient de ses diplômes d’entraîneur. « J'aime la pression, je suis un guerrier, la pression c'est bien, je n'attends pas une vie tranquille. C’est la pression qui me fait avancer. En tant qu'entraîneur, j'ai un style équilibré. Mais je suis adepte d'un gros pressing et d'un jeu de possession, mon style : le 4-3-3 », développait-il dans un entretien à Foot Mercato.

« Un jour, on va commencer ! »