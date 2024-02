Un «Golden Boy» à 0€ ? L’OM lâche sa réponse

Thomas Bourseau

L’été prochain, Anthony Martial arrivera au terme de son aventure de neuf saisons à Manchester United. L’OM ferait partie des potentielles destinations pour le Golden Boy 2015. Cependant, un énorme coup de froid a été jeté dans cette opération par Foot Mercato.

Neuf ans après son départ de l’AS Monaco, Anthony Martial aurait des chances de retrouver la Ligue 1. En 2015, ce fut l’année du grand changement pour l’attaquant français qui signait à Manchester United et qui était élu « Golden Boy » , à savoir le meilleur jeune joueur du monde. Outre Martial, Paul Pogba et Kylian Mbappé l’ont tous deux remportés.

La presse anglaise annonce des intérêts de l’OM et de l’AS Monaco pour Martial

Arrivant à l’expiration de son contrat à Manchester United, Anthony Martial aurait des touches à l’OM, mais aussi dans son ancien club qu’est l’AS Monaco. C’est en effet l’information communiquée par The Sun ces dernières heures. Il n’en serait cependant rien, du moins, du côté de l’Olympique de Marseille.

Pas de démarche de l’OM pour Martial