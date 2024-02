Zidane : Un concurrent inattendu se déclare pour entraîner l'OM

Thibault Morlain

Actuellement, Gennaro Gattuso est l'entraîneur de l'OM. Mais alors qu'il n'a signé que jusqu'à la fin de la saison, l'Italien pourrait ne pas s'éterniser. Le nom de Zinedine Zidane revient notamment pour être le prochain technicien du club phocéen, notamment en cas de rachat par l'Arabie Saoudite. Mais voilà que le poste d'entraîneur de l'OM intéresse d'autres candidats...

Zinedine Zidane l'a annoncé, il espère prochainement redevenir entraîneur. Mais où ? L'ancien du Real Madrid est annoncé à l'OM avec l'Arabie Saoudite. Forcément, cela fait rêver tous les supporters olympiens. Zidane sur le banc de l'OM ? D'autres entraîneurs aimeraient également s'installer sur le bord du Vélodrome.

Brandao veut entraîner l'OM

A défaut de Zinedine Zidane, on pourrait voir... Brandao sur le banc de l'OM. Ancien joueur du club phocéen, le Brésilien souhaiterait entraîner un jour au Vélodrome. L'ayant déjà fait savoir à Pablo Longoria et Stéphane Tessier, Brandao a lâché à Ouest France : « Je leur ai dit que j’étais motivé pour travailler d’abord avec les jeunes. Un jour, on va commencer ! ».

« J'aime la pression »