Vente OM - Arabie Saoudite : Zidane se lâche sur son avenir

Cela fait depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid que Zinedine Zidane n'a plus occupé un poste d'entraîneur. Mais voilà que l'heure du retour se rapprocherait pour Zizou. Annoncé comme le possible prochain entraîneur de l'OM en cas de rachat par l'Arabie Saoudite, le technicien français a fait le point sur son avenir.

Alors que Zinedine Zidane attendait l'équipe de France après la Coupe du monde, la prolongation de Didier Deschamps l'a obligé à revoir ses plans. Pas un problème pour Zizou étant donné sa cote. Récemment envisagé pour reprendre les commandes de l'Algérie, Zidane aurait refusé. Afin d'attendre l'OM ? Il avait été révélé que le natif de La Castellane avait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour entraîner le club phocéen en cas de rachat.

OM : Un ultimatum lâché avant son transfert ? https://t.co/joP5Qdti07 pic.twitter.com/p0AgnizrNT — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

« C'est l'objectif de revenir »

Alors que l'avenir de Zinedine Zidane fait beaucoup parler, la question lui a directement été posée. Et rapporté par BeIN Sports , l'ancien entraîneur du Real Madrid a alors lâché : « C'est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là je prends un peu plus de temps pour faire autre chose. Mais c'est l'objectif de revenir ».

« Il doit avoir quelque chose sous le coude »