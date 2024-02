OM : Gattuso a lancé un avertissement a son vestiaire

Pierrick Levallet

Après la première crise de la saison, Marcelino a quitté l'OM. Pablo Longoria l'a alors remplacé par Gennaro Gattuso avec pour mission : redresser la barre. Mais ces dernières semaines, les choses ne semblent pas avancer dans le bon sens pour le technicien italien. Il aurait toutefois le soutien de son vestiaire, mais cela pourrait changer d'ici quelques semaines.

Pour remplacer Igor Tudor, l’OM avait d’abord accordé sa confiance à Marcelino. Mais face à la première crise de la saison, le technicien espagnol a fuit le navire marseillais. Pablo Longoria a alors dû trouver un nouvel entraîneur à la formation olympienne et s’est alors tourné vers Gennaro Gattuso.

OM : Un transfert inattendu va plomber la star de Gattuso ? https://t.co/8C7uMQUoUB pic.twitter.com/wO240FGZlU — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Gattuso «est encore apprécié par les joueurs»

Mais malgré l’arrivée du technicien italien, l’OM n’y arrive toujours pas. Actuel huitième de Ligue 1, le club phocéen peine à retrouver les premières places du championnat. La dernière victoire marseillaise en Ligue 1 remonte au 17 décembre dernier (2-1 contre Clermont). Mais malgré cela, Gennaro Gattuso continue d'être très apprécié dans le vestiaire même si ses limites tactiques commencent à être visibles. « Sa relation avec le vestiaire ? Il est encore apprécié par les joueurs, parce que Gattuso les a toujours défendu et protégé. Ils aiment globalement sa personnalité, mais quand on fouille un peu, on se rend compte qu'il n'a pas un impact tactique comme pouvait l'avoir un Tudor ou un Sampaoli, ça c'est assez clair » a expliqué le journaliste Florent Germain au micro de Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC .

Gattuso va durcir le ton à l'OM