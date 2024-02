Vente OM : Nouvelle annonce sur l’Arabie Saoudite, Marseille va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, une rumeur a circulé concernant le possible rachat de l'AS Roma par l'Arabie Saoudite, ce qui aurait pu plomber les plans de l'OM, qui espère également voir le PIF reprendre le club phocéen. Mais les Marseillais peuvent souffler, l'arrivée des Saoudiens en Italie semble compromise.

Depuis plusieurs mois, la vente de l'OM ne cesse de faire parler. Et pour cause, l'Arabie Saoudite serait proche de racheter le club phocéen à Frank McCourt, propriétaire de l'OM depuis 2016. Néanmoins, ces dernières heures, La Repubblica , a affirmé que le Fonds public d’investissements d’Arabie Saoudite (PIF) avait une autre idée en tête, à savoir racheter l'AS Roma, aux mains d'un autre investisseur américain à savoir Dan Friedkin. Mais selon Roberto Sommella, directeur du quotidien économique Milano Finanza , et fan de la Louve, l'Arabie Saoudite est encore loin de l'AS Roma.

Arabie Saoudite : McCourt rend son verdict pour la vente de l’OM https://t.co/AkiaVvORfG pic.twitter.com/97NaMj69uo — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

L'Arabie Saoudite à la Roma, il n'y croit pas

« Nous avons fait quelques vérifications sur ces bruits, il y a eu des pistes et des indiscrétions, mais rien de concret pour l'instant. Pour le moment, il semble que ce ne soit qu'une rumeur, notamment parce que les Friedkin ne paraissent pas vouloir partir. Nous sommes confrontés à des propriétaires qui ne parlent pas, donc cela devient même difficile de vérifier », assure-t-il dans une interview accordée à Tele Radio Stereo , avant de poursuivre.

«Je me demande pourquoi les Saoudiens devraient prendre le relais»