Surprise, l’OM recrute un attaquant plus tôt que prévu

Pablo Longoria avait promis un hiver pas très agité du côté de l'OM mais finalement, ça a beaucoup bougé, notamment en attaque où le club phocéen a poussé Vitinha vers la sortie en recrutant Faris Moumbagna. Pourtant, le plan initial était d'attendre cet été pour le faire signer.

L'OM s'est encore renforcé cet hiver. La première partie de saison mitigée des Olympiens a poussé Pablo Longoria à entreprendre de nombreux changements. Le secteur offensif était notamment pointé du doigt après les prestations décevantes de Vitinha. Dévoué, le Portugais n'en restait pas moins très maladroit devant le but et l'OM a donc souhaité mettre fin à cet épisode. Avant qu'il rebondisse du côté du Genoa, Vitinha avait compris qu'il n'allait pas faire long feu car le club phocéen a recruté Faris Moumbagna. Un transfert qui aurait du se finaliser cet été si l'on en croit Pablo Longoria.

«On a discuté depuis novembre»

« On a beaucoup discuté avec Gattuso pour dire que l'on avait besoin d'un attaquant avec ce type de caractéristiques. Il est fort dans le duel en face à face, pour le jeu direct. Il peut jouer la profondeur. On a déjà vu à l'entraînement ce qu'il peut apporter. C'est un bon travail de notre département de scouting. On a vu beaucoup de joueurs africains passer par la Scandinavie. On a discuté depuis novembre avec son agent, que je remercie, et en décembre on a regardé comment faire cette opération sur le plan financier », a révélé le président de l'OM la semaine dernière en conférence de presse. Pablo Longoria a préféré anticiper.

«On a anticipé pour cet été»