Mercato - Gattuso : Le boss de l'OM a fixé une condition

Avec le départ de Marcelino en début de saison dernière, l'OM s'est tourné vers Gennaro Gattuso. Le technicien italien s'est engagé jusqu'en juin prochain avec pour objectif de redresser la barre. Mais les choses n'avancent pas vraiment dans le bon sens pour le club phocéen. Toutefois, Pablo Longoria n'aurait pas vraiment l'intention de s'en séparer.

Avec le départ d’Igor Tudor à l’issue de la saison dernière, l’OM a été contraint de se chercher un nouvel entraîneur. Pablo Longoria a alors accordé sa confiance à Marcelino. Mais alors que le club traversait sa première crise de la saison, le technicien espagnol a décidé de fuir le navire. L’OM a alors dû lui trouver un remplaçant et s’est alors tourné vers Gennaro Gattuso.

Rien ne va plus à l'OM avec Gattuso

L’Italien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison. Mais depuis son arrivée, l’OM n’a pas vraiment réussi à retrouver les premières places de la Ligue 1. Actuel huitième du championnat, le club olympien n’a plus gagné depuis le 17 décembre dernier (2-1 contre Clermont) en Ligue 1. Mais Pablo Longoria n’a pas prévu de se séparer de Gennaro Gattuso, sauf si ce dernier décide de lâcher l’affaire.

«L'OM n'a pas dans ses plans de l'écarter»