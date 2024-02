OM : Il propose un grand nom pour remplacer Gattuso

Arnaud De Kanel

L'OM n'avance plus. A la recherche de sa première victoire en Ligue 1 en 2024, le club phocéen a buté sur le FC Metz vendredi, une équipe qui restait pourtant sur 7 défaites consécutives en championnat. La responsabilité de Gennaro Gattuso est pointée du doigt et Gilbert Brisbois verrait d'un bon œil l'arrivée d'un certain José Mourinho.

Du jamais vu depuis 2014. Gennaro Gattuso ne fait pas mieux que José Anigo depuis qu'il a repris les commandes de l'OM après le départ prématuré de Marcelino et le court intérim de Jacques Abardonado. L'entraineur italien est en panne de résultats et Gilbert Brisbois suggère aux dirigeants de se pencher sur le dossier José Mourinho.

Le prochain attaquant de l’OM déniché en Ligue 1 ? https://t.co/6rGE5Zqthy pic.twitter.com/UXEhQFxule — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Gattuso de plus en plus critiqué

Gennaro Gattuso se retrouve dans une situation très compliquée. Le champion du monde 2006 n'obtient pas de bons résultats mais il garderait malgré tout sa légitimité selon L'Equipe puisque l'OM n'envisagerait pas de s'en séparer avant la fin de la saison. De son côté, Gilbert Brisbois conseille de sauter sur une grosse opportunité en le remplaçant par un grand nom.

Brisbois propose Mourinho