Fiasco pour Gattuso, l’OM rend son verdict

Arnaud De Kanel

L'OM traverse une mauvaise passe. Avec le nul concédé face à Metz vendredi, Gennaro Gattuso affiche le pire bilan comptable depuis José Anigo. Les critiques pleuvent sur l'entraineur italien qui n'a malgré tout pas encore tout perdu. En effet, il aurait encore la confiance de ses dirigeants ainsi que de son vestiaire.

Le cauchemar se poursuit à Marseille. Toujours sans la moindre victoire en Ligue 1 en 2024, l'OM est englué en milieu de tableau et voit l'Europe s'éloigner à grands pas. Gennaro Gattuso n'a pas su remonter la pente et son sujet divise dans la cité phocéenne. Tandis que les supporters aimeraient le voir partir, les joueurs et les dirigeants continueraient de faire bloc derrière lui.

Crise à l’OM, il désigne le coupable en direct ! https://t.co/s86AQkifbT pic.twitter.com/kHn3oRohKJ — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

L'OM soutient encore Gattuso

L'aventure marseillaise de Gennaro Gattuso est en train de virer au cauchemar mais l'OM ne veut pas le lâcher. Comme indiqué par La Provence ce lundi, l'entraineur italien peut encore compter sur le soutien de son vestiaire et de ses dirigeants.

Gattuso devrait rester