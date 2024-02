L'OM en Ligue 2, l'annonce qui fait paniquer les Marseillais

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec au Vélodrome par le FC Metz (1-1) vendredi soir, l'OM confirme ses difficultés du moment et voit ses ambitions européennes s'éloigner au fur et à mesure que la saison avance. Pour Kevin Diaz, le club phocéen a même le rythme d'un relégable et a donc bien fait de prendre de l'avance, sans quoi la menace d'une descente aurait plané sur les Marseillais.

Vendredi soir, l'OM a confirmé ses difficultés du moment. Tenu en échec à domicile par le FC Metz (1-1), le club phocéen n'avance plus en Ligue 1 et voit ses principaux concurrents dans la course à l'Europe se détacher. Une situation très inquiétante pour Kevin Diaz.

Transfert «irrationnel», le fiasco est total à l’OM https://t.co/1JekPD7X0e pic.twitter.com/jCqHdDI6Id — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

«L’OM a un rythme de relégable»

« A un moment, l’OM prend trop de buts. Ce but-là, tu ne peux pas le prendre. Tu mènes 1-0, t’es bien en place, le mec il est tout seul au premier poteau. Défensivement, quand tu es dans le trou, il faut savoir aussi fermer. Là, je ne vais pas exagérer en disant que l’OM a un rythme de relégable ou presque », lance le consultant de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«L’OM prend trop de buts»