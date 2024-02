Crise à l’OM, il se fait tacler

Arnaud De Kanel

Avant un nouveau résultat décevant avec le match nul face à Metz vendredi, supporters et joueurs de l'OM se sont expliqués lundi lors d'une réunion. Il a été reproché énormément de choses aux hommes de Gennaro Gattuso, notamment leur manque de caractère. Très bavard, Valentin Rongier a reçu des critiques en retour.

L'heure est grave à Marseille. La mauvaise passe traversée par les Phocéens les a contraint à s'entretenir avec les supporters lundi pour mettre les choses à plat. Lors de cette réunion, Valentin Rongier, pourtant éloigné des terrains, s'est fait critiquer.

«Trop gentil, trop lisse»

Les premiers échos de cette réunion sont déjà sortis et on apprend ce dimanche dans La Provence que Valentin Rongier n'a pas été épargné. Le capitaine de l'OM est perçu comme quelqu'un de trop gentil par les supporters.

«On lui a fait comprendre qu’il ne véhiculait pas l’image du club»