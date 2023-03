Équipe de France : Pas de miracle pour Valentin Rongier ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Excellent sous les couleurs de l’OM, Valentin Rongier fait partie des candidats à une première sélection en équipe de France. Son entraîneur, Igor Tudor, a récemment pris position pour le voir avec les Bleus. Mais a priori, Didier Deschamps ne semble pas encore pleinement convaincu…

Les places sont chères en équipe de France. Malgré une belle saison jusqu'à présent, Valentin Rongier ne semble pas avoir réussi à taper dans l'œil de Didier Deschamps. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a reçu sa pré-convocation mais rien n'est encore sûr quant à sa présence dans la liste finale que dévoilera Didier Deschamps, ce jeudi à 14h, pour le compte des deux matchs qualificatifs à l'Euro 2024 face aux Pays-Bas (24/03) et à l'Irlande (27/03).

Une pré-convocation est-ce bon signe ?

En cas de non convocation, Valentin Rongier devra logiquement redoubler d'efforts, mais sa pré-convocation reste toutefois un bon signe et indique que Didier Deschamps a coché son nom dans le calepin. Il pourrait être convoqué pour les prochains rassemblements à condition de continuer sur sa lancée et rééditer ses belles performances à long terme. Le nombre important et la qualité des joueurs au poste de milieu de terrain font qu'aujourd'hui beaucoup d'autres joueurs ne sont pas rappelés ou simplement appelés, avec des noms à l'image de Camavinga, Tchouameni ou même de Fofana, il faudra être à la hauteur pour endosser le maillot bleu.

Tudor lance un appel à Deschamps

L'entraîneur de l'OM n'a pas caché son envie de voir son protégé sélectionné pour la fenêtre FIFA du mois de mars. Igor Tudor n'a pas tari d'éloges sur son protégé : « Pour être honnête avant de venir, je ne le connaissais pas beaucoup, mais pour moi c’est un joueur de l’équipe nationale. C’est une grosse liste qui va arriver, mais c’est un garçon qui a énormément de qualités ». Pour l'entraîneur phocéen, Valentin Rongier mériterait de figurer dans la liste des convoqués et le souligne à chaque fois que l'occasion se présente à lui, reste à savoir si Deschamps aura le même avis que Igor Tudor ? Réponse ce jeudi.

«Un des meilleurs d'Europe», ce joueur de l’OM le fait halluciner https://t.co/DYwv65wS6R pic.twitter.com/8gq7Zie6kp — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Sa polyvalence, un avantage sur tous